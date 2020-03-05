Pınar Karşıyaka Avrupa'da tam yol ileri

FIBA Europe Cup çeyrek final turu ilk maçında BC Kyiv Basket'i deplasmanda 71-89'luk skorla yenip 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koyan Pınar Karşıyaka, büyük sevinç yaşadı.

Başantrenör Ufuk Sarıca, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu tip maçların kolay bir tarafı yok. Özellikle oynadığımız salon çok küçük ve alışık olmadığımız tarzda bir salondu. Ancak iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle ikinci yarı çok iyi müdafaa yaptık, hücumda diriydik ve paylaştık" diye konuştu.Maçta kolay atışları da kaçırdıklarını belirten Sarıca, "Rakibimize fazla sayı imkanı verdik ama ikinci yarı boyalı alan müdafaasını kuvvetlendirerek rakibimizi durdurmayı başardık ve sonunda da maçı önemli bir avantajla kazanmayı başardık. Dediğim gibi elimizde iyi bir avantaj var ancak yalnızca bir maçı kazandık, haftaya bir maç da İzmir'de kazanmamız lazım. Takımımı tebrik ediyorum. Adım adım düşüneceğiz. Öncelikle ilk maçı geçip yarı finale kalmak tek ve tek hedefimiz" yorumunu yaptı.