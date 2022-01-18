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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı

18.01.2022 22:10
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında İspanya'nın Tenerife takımını sahasında 88-80 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında İspanya'nın Tenerife takımını sahasında 88-80 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını konuk etti. Maç etkili başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 21-17 önde kapattı. Mücadelenin ikinci periyodunda oyun üstünlüğü kaybeden yeşil-kırmızılılar, devreye 44-39'luk skorla geride girdi. Kıran kırana bir oyuna sahne olan üçüncü periyotta Karşıyaka, farkı 2'ye düşürerek son periyota 63-65 geride girdi. Maçın son çeyreğinde ise taraftarının da desteğiyle üstünlüğü yeniden ele alan Kaf-Kaf, maçı 88-80'lik skorla kazanarak deplasmanda 76-69 kaybettiği ilk maçın ardından seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin üçüncü ve son maçı 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Karşıyaka, üçüncü maçı kazanması halinde Avrupa'da son 16 turuna kalacak. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi kaybederse Avrupa'ya bu aşamada veda edecek.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Aleksandar Glisic xx, Saverio Lanzarini xx

Pınar Karşıyaka: Emre Sonsırma x,Tyus xx 15, Mahir Agva, Blackmoon xx 17, Taylor xx 15, Mbaye xx 17, Burak Can Yıldızlı x, Berkan Durmaz x, Colson xxx 19, Murat Göktaş x, Ali Efe Barış x, Can Korkmaz x 5

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Lenovo Tenerife: Shermadini xx 16, Salin xxx 20, Doornekamp x 5, Huertas xx 15, Guerra x 2, Wiltjer xx 14, Smith x, Fitipaldo x 6, Sastre x, Todorovic x, Rodriguez x, Sulejmanovic x 2

Başantrenör: Txus Vidorreta

1. Periyot: 21-17 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 44-39 (Lenovo Tenerife lehine)

3. Periyot: 63-65 (Lenovo Tenerife lehine)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı

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Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Lenovo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ümitlerini son maça taşıdı - Son Dakika


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