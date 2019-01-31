Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Avrupa'da Yoluna Devam Edecek

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da Yoluna Devam Edecek

37 dakika önce

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya'nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.

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Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya'nın s. Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.

İzmir'de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan Pınar Karşıyaka, grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.

Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Öte yandan Pınar Karşıyaka'da son maçlarda forma şansı bulamayan ve Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'la yollar ayrıldı.

Ligde 13 maçta 3,62 sayı ve 2,31 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Chatman, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 8 müsabakada 7,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Almanya, Pınar Karşıyaka, Avrupa, Spor
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