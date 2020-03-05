Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor

7 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna'da Kiev Basket'i 89-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 15. karşılaşmada 14. galibiyetini aldı.

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna kayıpsız ilerliyor, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna'da Kiev Basket'i 89-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 15. karşılaşmada 14. galibiyetini aldı.

FIBA Avrupa Kupası'na eleme turundan başlayan Pınar Karşıyaka, organizasyondaki 15. maçında 12'si üst üste olmak üzere 14 kez galip gelmeyi başardı. Türk temsilcisi organizasyondaki tek yenilgisini ilk turda E Grubu'nun 1. maçında Belçika'da Spirou Basket karşısında 81-76'lık skorla almıştı.

Yeşil-kırmızılı ekip, rövanş maçında Kiev Basket'i 11 Mart Çarşamba günü konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin yarı finale yükselmesi halinde karşılaşacağı rakibin belli olacağı eşleşmede Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımı konuk ettiği Almanya'nın medi Bayreuth ekibini 1 sayı farkla 83-82 mağlup ettti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, 22. hafta mücadelesinde 7 Mart Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

"Takımımı tebrik ediyorum"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kiev Basket karşılaşmasında güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oynadıkları salonun küçük ve alışık olmadıkları bir tarzda olduğunu belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"İyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle ikinci yarı çok iyi müdafaa yaptık, hücumda diriydik ve paylaştık. Açıkçası ilk yarıda bazı kolay atışlar kaçırdık ve rakibimize fazla sayı imkanı verdik ama ikinci yarı boyalı alan müdafaasını kuvvetlendirerek rakibimizi durdurmayı başardık. Sonunda da maçı önemli bir avantajla kazanmayı başardık. Dediğim gibi elimizde iyi bir avantaj var ancak yalnızca bir maçı kazandık. Haftaya bir maç da İzmir'de kazanmamız lazım. Takımımı tebrik ediyorum. Adım adım düşüneceğiz. Tek hedefimiz öncelikle ilk maçı geçip yarı finale kalmak."

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Kiev, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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