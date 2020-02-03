Pınar Karşıyaka Avrupa'da zirveye tırmanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Avrupa'da zirveye tırmanıyor - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka Avrupa'da zirveye tırmanıyor

6 saat önce

3 yıl sonra yeniden takımın başına geçen başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Pınar Karşıyaka, Eurobasket'in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da zirveye tırmanıyor, System.String[]

3 yıl sonra yeniden takımın başına geçen başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Pınar Karşıyaka, Eurobasket'in yaptığı güç sıralamasında 10. sıraya yükseldi.


ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Anadolu Efes'in ardından 2. sırada yer alan, FIBA Europe Cup'ta ise 12 galibiyet alıp adını grup lideri olarak çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, Eurobasket'in yayınladığı 100 takımlı sıralamada 10. basamakta yer aldı.


Lider Anadolu Efes'in ardından Barcelona'nın ikinci, Real Madrid'in üçüncü olduğu listede Pınar Karşıyaka; Fenerbahçe gibi güçlü kulüpleri geride bıraktı. Yeşil-kırmızılılar, FIBA'nın Europe Cup için yayınladığı güç sıralamasında da sezon başından bu yana kupayı kazanmaya en büyük aday olarak görülüyor. - İZMİR

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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