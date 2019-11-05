Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki 212. sınavına Belçika'da çıkıyor!

İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında yarın TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.



Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda'dan Donar'ı ağırlayacak.



- Avrupa'da 212. karşılaşma



Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.



