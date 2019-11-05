Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki 212. sınavına Belçika'da çıkıyor!
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki 212. sınavına Belçika'da çıkıyor!

Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki 212. sınavına Belçika'da çıkıyor!

7 saat önce

İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında yarın TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.

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İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında yarın TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.


Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda'dan Donar'ı ağırlayacak.


- Avrupa'da 212. karşılaşma


Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.


Pınar Karşıyaka, Brüksel, Belçika, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:13 
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