Pınar Karşıyaka, Avrupa macerasına İspanya'da başlıyor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, Avrupa macerasına İspanya'da başlıyor

26.10.2020 11:03
Pınar Karşıyaka, Avrupa macerasına İspanya'da başlıyor, System.String[]

Türkiye'yi Avrupa kupalarında 24. kez temsil edecek Pınar Karşıyaka, bu sezon 3. defa yer alacağı FIBA Şampiyonalar Ligi'nde ilk maçını yarın İspanya'da Bilbao Basket karşısında oynayacak.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında 24. kez temsil edecek Pınar Karşıyaka, bu sezon 3. defa yer alacağı FIBA Şampiyonalar Ligi'nde ilk maçını yarın İspanya'da Bilbao Basket karşısında oynayacak.

Avrupa macerasına 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası ile adım atan İzmir temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.

FIBA EuroChallenge Kupası'nın 2012-2013 sezonu İzmir'deki Dörtlü Final'de başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, Sarıca ile THY Avrupa Ligi'nde de mücadele etmeyi başardı.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayı kazanma şansını kaybetti.

Bu yıl 24. kez Avrupa'da sahne alacak Pınar Karşıyaka, üst üste 11. kez Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek.

Bu sezon ilk rakip Bilbao

Daha önce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye'yi FIBA Şampiyonalar Ligi'nde temsil eden Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu sezon F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao takımlarıyla mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka, ilk 2 ekibin yoluna devam edeceği grubun ilk maçında yarın TSİ 22.30'da Bilbao Arena'da Bilbao'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesi yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan Pınar Karşıyaka kafilesi öğleden sonra özel uçakla İspanya'ya gidecek.

27 farklı ülke takımıyla karşılaştı

Avrupa kupalarında şimdiye kadar 28 farklı ülkeden takımlarla mücadele eden Pınar Karşıyaka, Türk ve Belçika temsilcileriyle 18, Fransa ve Rusya ekipleriyle 17, İtalyan rakiplerine karşı ise 16 maça çıktı.

Avrupa kupalarında 224. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, geride kalan 223 karşılaşmada 120 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 770 sayı atıp potasında 17 bin 243 sayı gördü.

Daha önce oynadığı maçlar

Avrupa kupalarında en fazla ULEB Avrupa Kupası'nda maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu organizasyonda 46 müsabaka oynarken, FIBA EuroChallenge Kupası'nda 45, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 karşılaşmada mücadele etti.

Pınar Karşıyaka'nın organizasyonlara göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şöyle:

OrganizasyonOGMB
ULEB Avrupa Kupası4624211
FIBA EuroChallenge Kupası4527180
FIBA Şampiyonlar Ligi4025150
FIBA Avrupa Kupası322381
Koraç Kupası229130
FIBA Şampiyonlar Kupası10460
Saporta Kupası10370
THY Avrupa Ligi10370
Kupa Galipleri Kupası6240
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası2020
TOPLAM2231201012

Pınar Karşıyaka, İspanya, Bilbao, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Avrupa macerasına İspanya'da başlıyor - Son Dakika Spor

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