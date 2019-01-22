Pınar Karşıyaka Avrupa Sahnesinde
1 saat önce
FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda 3 maçlık ilk yarıyı 2 galibiyetle geçen Pınar Karşıyaka, yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı ağırlayacak.
FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda 3 maçlık ilk yarıyı 2 galibiyetle geçen Pınar Karşıyaka
, yarın Macaristan
temsilcisi Szolnoki Olaj
'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 10 TL, tam 25 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden Chris Evans
ilk kez bu maçta forma giyecek. Birkan Batuk
da 7 yıl sonra döndüğü takımında bu sezon Avrupa
'da ilk kez oynayacak. Gruptan çıkarak adını son 16 takım arasına yazdırmak için ilk 2 sırayı elde etmeye çalışan Karşıyaka, Szolnoki Olaj'ı deplasmanda yapılan ilk maçta 74-70 mağlup etmişti. Bu maçı da kazanırsa son 16 yolunda avantaj elde edecek İzmir
temsilcisi, kalan 2 karşılaşmayı 30 Ocak'ta Würzburg, 6 Şubat'ta Z Mobile Priştine
'yle deplasmanda oynayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:31 Kaynak: DHA
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