Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 82-79

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Serhat Büker (xx), Can Mavisu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 28, Yunus (x) 3, Metecan (x) 3, M'Baye (xxx) 14, Morgan (xxx) 17, Henry (x), Mahir (xx) 4, Kennedy (xxx) 13, Nusret (x)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 16, İsmet (x), Thomas (x) 5, Owens (xx) 9, Aldridge (xxx) 10, Green (xxx) 20, Burak Can (xxx) 9, Erkan (xx) 6, Rıdvan (x) 4, Hadi (x)1.PERİYOT: 13-19İLK YARI: 34-393.PERİYOT: 51-515 FAUL: İsmet (35.16), Owens (39.11) (Bahçeşehir Koleji), Henry (37.03 (Pınar Karşıyaka)
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından son periyotta 11 sayı farkla yenik duruma düştüğü erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle 82-79 mağlup etti. Ligde 9 maçta 6'ncı galibiyetini alan Karşıyaka'da Taylor 28 sayıyla oynadı. Bahçeşehir Koleji maça Thomas'ın etkili oyunuyla 8-2'lik seriyle başladı. İlk periyot boyuca dış atışlarda düşük bir yüzde yakalayan Karşıyaka, rakibine pota altından Mahir ve Morgan'la karşılık vermeye çalıştı. Periyot 19-13 konuk ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyodun başında hücum süresi biterken ev sahibi Yunus'la 3 sayılık basket bulsa da Bahçeşehir farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda soyunma odasına Karşıyakalı Taylor'un son saniye üçlüğüyle 39-34 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun başında Kaf-Kaf, Taylor'un 3 sayılık isabetiyle ilk kez 41-39 öne geçti. Yeşil-kırmızılılar bu bölümde 9 sayılık seri yakaladı. Karşılıklı basketlerle geçen periyot Burak Can'ın son saniye turnikesiyle 51-51 bitti. Dördüncü periyotta Green ve Aldridge'nin üçlükleriyle konuk takım tekrar 11 sayılık üstünlüğü yakaladı. Pınar Karşıyaka Taylor ve M'Baye'yla 12-2'lik seri bulup bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi. Son 25 saniyeye Morgan'ın serbest atışlarıyla 79-79 eşitlikle girildi. Bahçeşehir son hücumdan yararlanamazken bitime 1.3 saniye kala mola alarak oyuna yarı alandan başlayan Karşıyaka, M'Baye'nin uzak mesafeli son saniye üçlüğüyle salondan 82-79 galip ayrıldı.
- Kaynak: DHA
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