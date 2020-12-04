Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 82-79

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Serhat Büker (xx), Can Mavisu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 28, Yunus (x) 3, Metecan (x) 3, M'Baye (xxx) 14, Morgan (xxx) 17, Henry (x), Mahir (xx) 4, Kennedy (xxx) 13, Nusret (x)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones (xxx) 16, İsmet (x), Thomas (x) 5, Owens (xx) 9, Aldridge (xxx) 10, Green (xxx) 20, Burak Can (xxx) 9, Erkan (xx) 6, Rıdvan (x) 4, Hadi (x)1.PERİYOT: 13-19İLK YARI: 34-393.PERİYOT: 51-515 FAUL: İsmet (35.16), Owens (39.11) ( Bahçeşehir Koleji), Henry (37.03 ( Pınar Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından son periyotta 11 sayı farkla yenik duruma düştüğü erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle 82-79 mağlup etti. Ligde 9 maçta 6'ncı galibiyetini alan Karşıyaka'da Taylor 28 sayıyla oynadı. Bahçeşehir Koleji maça Thomas'ın etkili oyunuyla 8-2'lik seriyle başladı. İlk periyot boyuca dış atışlarda düşük bir yüzde yakalayan Karşıyaka, rakibine pota altından Mahir ve Morgan'la karşılık vermeye çalıştı. Periyot 19-13 konuk ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyodun başında hücum süresi biterken ev sahibi Yunus'la 3 sayılık basket bulsa da Bahçeşehir farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda soyunma odasına Karşıyakalı Taylor'un son saniye üçlüğüyle 39-34 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun başında Kaf-Kaf, Taylor'un 3 sayılık isabetiyle ilk kez 41-39 öne geçti. Yeşil-kırmızılılar bu bölümde 9 sayılık seri yakaladı. Karşılıklı basketlerle geçen periyot Burak Can'ın son saniye turnikesiyle 51-51 bitti. Dördüncü periyotta Green ve Aldridge'nin üçlükleriyle konuk takım tekrar 11 sayılık üstünlüğü yakaladı. Pınar Karşıyaka Taylor ve M'Baye'yla 12-2'lik seri bulup bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi. Son 25 saniyeye Morgan'ın serbest atışlarıyla 79-79 eşitlikle girildi. Bahçeşehir son hücumdan yararlanamazken bitime 1.3 saniye kala mola alarak oyuna yarı alandan başlayan Karşıyaka, M'Baye'nin uzak mesafeli son saniye üçlüğüyle salondan 82-79 galip ayrıldı.

