Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan Gaziantep Basketbol mağlubiyeti değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan Gaziantep Basketbol mağlubiyeti değerlendirmesi Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 59-55 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, skorer oyuncularının hücumda kötü oynadığı müsabakayı kazanmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan Gaziantep Basketbol mağlubiyeti değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 59-55 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, skorer oyuncularının hücumda kötü oynadığı müsabakayı kazanmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

Ufuk Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, karşılaşmayı değerlendirdi.

Müsabakada kötü bir oyun sergilediklerini, hücumda ve savunmada reaksiyon veremediklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Çok dağınık bir ikinci periyot oynadık ve hücumdaki sıkıntıyla birlikte bir anda 15 sayılık farkın oluştuğu bir devre oldu bizim için. Üçüncü periyotta sahadaki reaksiyonumuz, savunmadaki direncimiz ve hücumdaki yüzdelerimiz daha iyiydi ve maçı dengeye de getirdik. Dördüncü periyotta maçı öne geçebilecek bir pozisyona getirdik hatta öne de geçtik. Bu sefer de son üç dakikada akılalmaz hatalar ve top kayıpları yaptığımız bir bölüm oynandı."

Sarıca, bu bölümde daha akıllı oynamaları gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını belirterek, "Özellikle ana oyuncularımızın hücumda, skor bakımından bu kadar kötü oynadığı bir maçta kazanmak zaten mümkün değildi. Bunun yanında yaptığımız top kayıpları maçın temposunu bir türlü bize getirmedi. Bu saha içi yüzdesi ile de kaybeden taraf olduk. Gaziantep Basketbol'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezona "-1" puanla başlayan Pınar Karşıyaka, ilk yenilgisini 2. haftada aldı. Haftayı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2 puanla kapatan yeşil-kırmızılı ekip, 3. hafta mücadelesinde 10 Ekim Cumartesi günü diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan Gaziantep Basketbol mağlubiyeti değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor

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