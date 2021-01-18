Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Kötü oynadığınız günde de kazanmak önemli" - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Kötü oynadığınız günde de kazanmak önemli"

18.01.2021 10:03
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi oynamadıkları bir maçtan da galibiyetle ayrılabilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi oynamadıkları bir maçtan da galibiyetle ayrılabilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, zor geçen müsabakada üçüncü periyotta rakiplerinin kendilerini yakaladığını belirtti. Maç boyunca özellikle ribauntlarda zorlandıklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"15 hücum ribaundu vermişiz. Bu alanda kötüydük. Dolayısıyla maç boyunca rakibimize ikinci atış şansları verdik. Kolay değil, üst üste haftalardır seyahat ederek oynuyoruz. Bazen kötü oynadığınız günde de kazanmak önemli ki, ilk yarıda kötü oynadığımızı söylemeyeceğim ancak ikinci yarıda düşen bir tempomuz vardı. Son periyotta daha az rotasyonla gerekli tecrübeyi gösterip kazanmayı bildik."

Puan cetvelinde ikinciliğe yükseldiklerini hatırlatan Sarıca "Bu kadar zor bir sezonda çok önemli rakiplere karşı aldığımız bu pozisyon bizi mutlu ediyor. Bunun devamı için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde 17 maçta 30 puana ulaşan ve averajla Fenerbahçe Beko'nun önünde 2. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, 18. hafta mücadelesinde 24 Ocak Pazar günü ligin diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor ile ENKA Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: 'Kötü oynadığınız günde de kazanmak önemli' - Son Dakika Spor


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