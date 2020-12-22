Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Şampiyonlar Ligi'nde de evimizdeki başarılı sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz"

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şampiyonlar Ligi'nde evimizdeki başarılı sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Sarıca, AA muhabirine, yarın Brose Bamberg ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını, Almanya'da oynadıkları karşılaşmayı son topla 1 sayı farkla kaybettiklerini söyledi.

Rakiplerinin çok hızlı bir ekip olduğunu kaydeden Sarıca, "40 dakikayı aynı konsantrasyonla oynamak lazım. İyi savunma yapmamız lazım, hücum kısmında son dönemde yakaladığımız sayılara ulaşmak lazım, kazanmak için. Bu karşılaşmayı 2 sayı veya üzerinde kazandığımız takdirde, kalan maçlarımızda da hata yapmazsak grubu lider bitireceğiz." dedi.

Sarıca, sezon başından bu yana çeşitli sebeplerden hiçbir zaman tam kadro mücadele edemediklerini belirterek, "Yarın da tam kadro olamayacağız. Taraftarlarımızdan yoksun olmamıza rağmen iç sahadaki maçlarda kayıpsız ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de evimizdeki başarılı sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz"." diye konuştu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin diğer liglere göre daha iyi bir şekilde ilerleyen bir organizasyon olduğunu kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bunda Şampiyonlar Ligi'nin erken aldığı kararların etkisi var. Pandemi nedeniyle maç sayısını azalttılar. Buna rağmen ödüllerle ilgili bir değişikliğe gitmemesi kulüpleri rahatlatan bir hadise olarak gözüküyor. Bu sene 18 ülkeden 32 takımın katılımıyla düzenlenen lig ülke sayısı olarak da en geniş organizasyon olarak göze çarpıyor. İnşallah biz de bu organizasyonun bir parçası olarak bu seneyi en iyi yerde bitiririz."