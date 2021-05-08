Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması

08.05.2021 15:01
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Kendimize güveniyoruz ve yarın en iyisini yapacağımıza inanıyoruz.

FIBA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Kendimize güveniyoruz ve yarın en iyisini yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sarıca, final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yarınki rakiplerinin kupayı kazanan son takım olduğunu, derinliğe sahip güçlü bir kadro ile mücadele edeceklerini söyledi.

Son iki maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz ve yarın en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, herkes birbirine çok güveniyor. Bu çok önemli, birlikte oynamayı seviyoruz. Bütün oyuncular benim ne istediğimi biliyor. İlk 2 maçta iyi oynadık, umarım yarın yine birlikte şekilde iyi oynarız."

Sarıca, her iki takımın da enerjisinin yüksek olduğunu belirterek, "Yarın özellikle savunmada iyi olmamız ve onları durdurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle zor bir sezonun oynandığını, bu süreçte kendilerinin de iki ayrı dönemde Kovid-19 vakalarıyla karşılaştığını kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde kaybettiğimiz 4-5 maçta kendi durumumuzdan dolayı Türkiye ligindeki bazı maçları seçmek durumunda kaldık. Brindisi maçından önce Fenerbahçe'ye karşı genç takımımızla oynadık. Orada erteleme de yapılamadı. Bazı maçlarda oyuncularımızı koruyabilmek ve buraya sağlıklı gelebilmek için öyle oynamak zorunda kaldık. Bugün aldığımız kararların ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı." dedi.

Oyuncu olarak Anadolu Efes'le şampiyonluğa ulaştığını kaydeden Sarıca, yarınki final karşılaşmasının Türk basketbolu için önemli olduğunu kaydetti. Sarıca, EuroChallenge Kupası'nda finalde kaybettiklerini geçen sene yarı finale yükseldikleri FIBA Avrupa Kupası'nın Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu üçüncüde inşallah koç olarak kupayı kazanırım. Hep beraber kazanırız. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Mevcut takımımızı Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olduğumuz kadroya benzetiyorum. O kadroyu da 2-3 sene koruyup üzerine eklemeler yapmıştık. Karakter olarak çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Hata yapabilirler ama sahadaki yürekleri, sahadaki cesur duruşları benim hep istediğim oyuncu ve takım modeli."

Tony Taylor: "Birbirimize güvenerek oynuyoruz"

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor, final için hazır olduklarını belirterek, "Birbirimize güvenerek oynuyoruz. Rakibimize karşı oynamak zor olacak ama müsabaka boyunca aynı sertlikte oynamamız gerekiyor. Koç için, kulüp için oynamalıyız. Çok heyecanlıyız ve müsabaka için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Tam bir aile olduklarını kaydeden Taylor, "Herkes duygularını paylaşıyor. Kimin önce kimin sonra oynadığı fark etmiyor. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Kovid-19 nedeniyle taraftarlarından mahrum oynadıklarını bildiren Taylor, "İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Müthiş enerji ve duygu veriyorlar bize." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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