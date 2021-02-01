Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Arka arkaya 14. galibiyetimiz oldu" - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Arka arkaya 14. galibiyetimiz oldu"

01.02.2021 16:51
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği TOFAŞ'ı yenerek üst üste bu kulvarda 11'inci, toplamda ise 14. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takım olarak önemli bir karakter ortaya koyduklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği TOFAŞ'ı yenerek üst üste bu kulvarda 11'inci, toplamda ise 14. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takım olarak önemli bir karakter ortaya koyduklarını söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, TOFAŞ karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Kazanmaya devam ettiklerini vurgulayan Sarıca, şöyle konuştu:

"Avrupa ile beraber arka arkaya 14. galibiyetimiz oldu. Bu önemli bir meziyet. Kazanmak, gerçekten bir karakter. Kazanmanın devamlılığını sağlamak büyük bir karakter. Çok sert maçlar oynuyoruz. Hem bu haftaki hem de geçen haftaki Petkimspor ve Gaziantep Basketbol müsabakaları, bunların hepsi sert maçlar. Ancak biz geri adım atan bir takım değiliz. Üstüne üstlük yavaş başladığımız maçta ilerleyen dakikalarda sertliğe karşılık vererek oyunun kontrolünü elimize almayı başardık. Sonrasında ribauntlar ve şut yüzdeleriyle kurduğumuz üstünlükle açık ara net bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Bunun devamı için her gün çalışıyoruz. İnşallah devamını da sağlayacağız."

Ligde 2. sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, 6 Şubat Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen'e konuk olduktan sonra, 9 Şubat Salı günü Türk Telekom'la İzmir'de karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'Arka arkaya 14. galibiyetimiz oldu' - Son Dakika Spor


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