Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "İçimiz yanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'İçimiz yanıyor' - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "İçimiz yanıyor"

6 saat önce

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk Telekom deplasmanından galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk Telekom deplasmanından galibiyetle ayrıldıklarını belirtti. Müsabakaların devam ettiğini ancak İdlib'de yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:


"Biz görevimiz gereği mücadele verip galibiyeti elde etmek için sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz yanıyor. Neşemiz yok, moralimiz bozuk, içimize sinmiyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Orada görev yapan askerlerimiz var, onlara da dualarımızı, iyi dileklerimizi yollamak istiyorum. Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık. Türk Telekom belki play-off mücadelesi veriyor ama sezon başında çok farklı kurulmuş bir takım. Biz gereğini yaptık, kazandık. 21. haftada lideriz, bunu sürdürmeye çalışacağız."


Türk Telekom, basketbol, İdlib, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:29 
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