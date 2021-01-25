Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz"

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, ligde 10 maçlık galibiyet serisiyle kulüp tarihinin rekorunu egale ettiklerini belirterek, bu nedenle oyuncularının yanı sıra teknik ve idari ekibi kutladığını belirtti.

Arka arkaya kazanmanın kolay bir şey olmadığını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Aliağa Petkim karşısında maçı önde götürmemize rağmen 2-3 defa yakalansak da maçın hiçbir yerinde teslim olmadık. Bu da önemli bir özellik. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız çok önemli bir final maçı var. Takımımı kutlamak istiyorum, kimse maçı izlemedi, herkes oynamaya çalıştı. Nihayetinde bizim için iyi bir deplasman galibiyeti oldu. Aliağa Petkim'i de dirençlerinden dolayı kutluyorum. Çarşamba günü Bilbao Basket'le oynayacağımız bir final maçı var. Gruptan çıkıp yolumuza devam etmek için bu maçı kazanmamız lazım. İyi giden süreci devam ettirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Ligde 10'u üst üste olmak üzere 15. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, ikinci sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun son maçında 27 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Bilbao Basket'i konuk edecek.