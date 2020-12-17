Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istiyoruz" - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istiyoruz"

17.12.2020 10:53
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta erteleme maçında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istediklerini bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta erteleme maçında deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istediklerini bildirdi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, eksiklere rağmen Büyükçekmece Basketbol deplasmanında kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Rakiplerinde de eksiklerin bulunduğunu belirten Sarıca, "Zaten eksik bir sezon oynuyoruz. Ancak baktığınız zaman Büyükçekmece Basketbol'un Galatasaray ve Fenerbahçe Beko galibiyetleri var ve çok ritimli bir takım var, dolayısıyla kazanmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sarıca, ligin ilk yarısının sonuna gelirken 12 maç sonunda bulundukları konumun kendilerini mutlu ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"12. haftanın sonuna gelirken hiçbir maçı tam kadro olarak oynayamadık maalesef. Mahir'den, Onuralp'ten özellikle ikinci yarı Yunus'tan gelen katkılar tabii ki bizim elimizi güçlendiriyor, bizi daha iyi bir takım yapıyor. Arka arkaya 4. galibiyetimizi aldık. Ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istiyoruz. Bütün oyuncularımı kutluyorum, Büyükçekmece Basketbol'a da başarılar diliyorum."

Ligde 12 maçta 9 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, averajla 3. sırada yer alıyor. Büyükçekmece Basketbol maçının ardından İzmir'e dönmeyen yeşil-kırmızılı ekip, 13. hafta mücadelesinde 19 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, basketbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'Ligin ilk yarısını en iyi sırada tamamlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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