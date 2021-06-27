Üye Girişi
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam

27.06.2021 11:03

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Kanada'daki FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağına inandığını bildirdi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Kanada'daki FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağına inandığını bildirdi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Basketbol Takımı'nın başında olduğu dönemde de olimpiyatlarda yer almanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Geçen sezon olimpiyat elemelerinin ertelendiğini hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:

"Bizim çok değerli oyuncularımız, iyi bir kadromuz var. Üç sene önce başlattığımız o gençleşen takımla beraber Dünya Şampiyonası oynama hakkı elde ettik. Bunun arkasından birtakım eklemeler yapıldı. Çok önemli oyuncularımız var. Bu sene de Türkiye Ligi'nde performans gösteren, süre alan oyuncular oldu. Takımımızın olimpiyatlara katılacağına inanıyorum."

Sarıca, milli takımın genç kadrosunun ilerleyen dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğini belirterek, "Milli takımımız olimpiyatlarda olacaktır." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecanın biraz düştüğünü aktaran Sarıca, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun bütçe anlamında ligdeki diğer takımlardan önde olduğunu kaydetti.

"Lig anlamında bir parça düşen kalitemiz var"

Diğer takımların bu bütçe seviyelerine ulaşamadığını belirten Sarıca, "Lig anlamında bir parça düşen kalitemiz var. Biz oralara heyecan kattık. Fenerbahçe Beko serimiz çok heyecanlı oldu. Diğer play-off maçları daha kısa sürdü. Buralarda biraz daha çekişmeye ihtiyacımız var. Ligin, iki takımın tekelinde kalmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıca, A Milli Takım'daki görevinden itibaren yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini söylediğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 10-11 yabancı oyuncuyla oynuyor. Avrupa Ligi zor bir mecra. Türkiye Ligi'ni düşündüğünüz zaman da buralarda kullanabilecekleri fazla sayıda oyuncu tutmak istiyorlar. Tüm takımlar Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayamıyor. Bazı Türk oyuncuların diğer takımlarda daha fazla oynamaları gerektiğine inanıyorum. Yönetimsel kararlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir dönem daha az yabancıyla oynayanlara federasyonun belli ödülleri vardı, belki tekrar böyle bir şey yapılabilir."

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, basketbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı 11:14 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 10:36 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu 10:33 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü 09:26 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü
09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü 09:21 Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü

Son Dakika Haberleri
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
10:05 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı
09:38 Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil birdenbire küle döndü
09:37 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler
Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı         
11:19
Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı         
11:12
Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak         
10:51
Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı         
10:34
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi         
09:41
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
09:25
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:35:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın milli takıma inancı tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement