Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz... - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'Sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz... - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz...

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 77-62 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sahada gerekli yükümlülüğü gösterdiklerini ancak İdlib'de şehit düşen askerler nedeniyle içlerinin yandığını bildirdi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 77-62 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sahada gerekli yükümlülüğü gösterdiklerini ancak İdlib'de şehit düşen askerler nedeniyle içlerinin yandığını bildirdi.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türk Telekom deplasmanından galibiyetle ayrıldıklarını belirtti. Müsabakaların devam ettiğini ancak İdlib'de yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Biz görevimiz gereği mücadele verip galibiyeti elde etmek için sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz yanıyor. Neşemiz yok, moralimiz bozuk, içimize sinmiyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Orada görev yapan askerlerimiz var, onlara da dualarımızı, iyi dileklerimizi yollamak istiyorum. Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık. Türk Telekom belki play-off mücadelesi veriyor ama sezon başında çok farklı kurulmuş bir takım. Biz gereğini yaptık, kazandık. 21. haftada lideriz, bunu sürdürmeye çalışacağız."

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Ufuk Sarıca, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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