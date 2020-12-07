Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz" - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz"

07.12.2020 09:39
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 94-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz.

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 94-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz." dedi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki önemli deplasmanlardan birinde kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Frutti Extra Bursaspor maçıyla 6 günde üçüncü karşılaşmalarını geride bıraktıklarını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Bugün de Almanya'ya gidip 8. günde 4. maçımızı oynayacağız. Her şeyden önce sakatlıksız ve hastalıksız bir şekilde ayakta olduğumuz için, ondan sonra da skor olarak mutluyum. Oyun içerisinde belli bölümleri çok iyi oynadık belli bölümlerde yapamadıklarımız oldu ama şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz ve bunu da becerdik. Daha fazla sayıda oyuncuyla oynadık en azından bazı oyuncularımızı dinlendirme şansımız oldu. Sonuçta önemli bir galibiyeti hanemize yazdırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Ligde 1 maçı eksik olan Pınar Karşıyaka, 10. maçında 7. galibiyetine ulaştı. Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya'da Brose Bamberg'le karşılaştıktan sonra ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde 12 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! "Canımızdan kıymetli değil" diyerek şükretti AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı
Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi         
09:43
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
09:24
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi         
08:51
Kendine Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez         
08:26
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız         
22:36
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei