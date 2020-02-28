Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz' - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz"

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 82-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, üst sıralarda kalmayı arzuladıklarını belirtti.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca:

ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 82-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, üst sıralarda kalmayı arzuladıklarını belirtti.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maçlar nedeniyle Semih Erden ve Metecan Birsen'in yanı sıra Amath M'Baye'nin Fransa, Jordan Morgan'ın da Slovenya milli takımlarında yer aldığını dile getirdi.

Bu tarz aralardan sonra tekrar başlangıçların zor olabileceğini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir antrenman yapabildik ama Gaziantep Basketbol karşısında çok diriydik. Eski alışkanlıklarımızı ortaya koyduk, sezon başından bu yana iyi savunma yapan tempolu takımı yeniden sahaya yansıttık. Maçı uzun süre önde götürdük, son 5 dakika bence daha dikkatli oynamalıydık. Genç arkadaşlarımızın aldıkları süreyi daha iyi değerlendirmeleri lazımdı. Milli aranın ardından kazandığımız için mutluyuz."

Sarıca, Ligde 20. haftanın ardından bulundukları konumun önemli olduğunu belirterek, "Normal sezonun bitimine 10 maç kaldı. Önemli olan istikrarlı bir şekilde burayı takip edebilmek. Sezon başından bu yana birinci veya ikinci sıradayız. Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Mart Çarşamba günü ise FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna'da Kiev Basket'e konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım Galatasaray'dan Ajax'a giden Ryan Babel, hayal kırıklığı yaşadı Okan Buruk: Kopenhag'ı çok yakından tanımıyoruz

Son Dakika Haberleri
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Üst sıralarda kalmaya arzuluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]