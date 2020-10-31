Pınar Karşıyaka Başkent'te
31.10.2020 13:25
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3, 5 haftada 4 galibiyet alan, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne ise Bilbao'yu İspanya deplasmanında 81-72 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka yarın Türk Telekom'a konuk olacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3, 5 haftada 4 galibiyet alan, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne ise Bilbao'yu İspanya deplasmanında 81-72 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Başkent Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu'yla (TBF) maç öncesi durum değerlendirmesi yapan yeşil-kırmızılılar erteleme talebinde bulunmadı. Pınar Karşıyaka'da özellikle yabancı oyuncuların korku yaşadığı, kurmayların isteyen oyunculara ailelerini de Ankara deplasmanına götürebileceği söylediği öğrenildi.
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