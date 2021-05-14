Pınar Karşıyaka Başkent'te rövanşa çıkıyor

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında evinde Türk Telekom'u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Ankara'da rövanş maçına çıkacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

Yeşil-kırmızılılar seride durumu 2-0'a getirip rakibini elemesi halinde yarı finalde Fenerbahçe -Darüşşafaka Tekfen eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Türk Telekom'un seride durumu 1-1'e getirmesi durumunda üçüncü ve son maç İzmir'de oynanacak. Normal sezonda rakibine Başkent'te 81-61 yenilen Karşıyaka, İzmir'deki randevuyu 80-69 kazanmıştı.