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Pınar karşıyaka başkent'ten 2 galibiyetle döndü

1 saat önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası'ndan 3 maçta 2 galibiyetle döndü.

Pınar karşıyaka başkent'ten 2 galibiyetle döndü, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde oluşturduğu güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuvası'ndan 3 maçta 2 galibiyetle döndü. Turnuvada Türk Telekom'u 73-65, BC Dnipro'yu 84-77 mağlup eden Kaf-Kaf, Ormanspor'a ise 80-70 yenildi. Karşıyakalı basketbolcular, Başkent'te Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i de ziyaret etmeyi unutmadı.
Sezon öncesi şimdiye kadar 7 hazırlık maçı oynayan yeşil-kırmızılılar, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken Sırbistan'daki Mega Bemax randevusu 94-94 berabereyken sahada iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrası yarım kaldı. Karşıyaka, bu hafta 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin katılımıyla geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Antrenör Ufuk Sarıca, yardımcıları Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen, Fransa Milli Takımı'ndaki Amath M'Baye de takıma katılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:18 Kaynak: DHA
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