Pınar Karşıyaka bay, Petkimspor gurbette
ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 takımla oynanacak yeni sezonun fikstürü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda belli olurken, ligdeki İzmir temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, Teksüt Bandırma'nın çekilip yerine takım alınmamasıyla ilk haftayı bay geçecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 takımla oynanacak yeni sezonun fikstürü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda belli olurken, ligdeki İzmir temsilcilerinden Pınar Karşıyaka, Teksüt Bandırma'nın çekilip yerine takım alınmamasıyla ilk haftayı bay geçecek. Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e alınan Petkimspor ise ilk hafta Büyükçekmece deplasmanında terleyecek. 26 Eylül'de start alacak sezonda ikinci hafta Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Petkimspor- Afyon Belediyespor maçları oynanacak. İki takım üçüncü haftada Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki derbide karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:29
Kaynak: DHA
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