Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka berabere kaldı
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Pınar karşıyaka berabere kaldı

3 saat önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, Belgrad'taki ikinci sınavda Mega Bemax ile 94-94 berabere kaldı.

Pınar karşıyaka berabere kaldı, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, Belgrad'taki ikinci sınavda Mega Bemax ile 94-94 berabere kaldı. Sezonun ilk özel maçında aynı ülkede FMP Belgrad'a 84-78 yenilen Kaf-Kaf'ta ikinci sınavda yeni transferlerden Crocker 18, Onuralp 14, Morgan 13, Taylor ve ilk maçta oynamayan Triche 12, Nusret 8 sayı attı. Takımla Sırbistan'a götürülen Beşiktaş'tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin de 2 sayı üretti. Karşıyaka, Büyükçekmece ve Galatasaray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:57 Kaynak: DHA
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