Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı Devirdi

Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı Devirdi

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 77-77 berabere biten mücadelede rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.

Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı Devirdi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, normal süresi 77-77 berabere biten mücadelede rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.

KÜNYE

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon xx, Mehmet Karabilecen xx Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu xxx 25, Assem Marei xx 11, Seketoure Henry xx 14, Chris Evans xxx 18, Berke Aygündüz x, Erving Walker xx 15, İlkan Karaman x 3, Egemen Güven x Başantrenör: Özhan Çıvgın Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu x 3, Jason Rich xxx 25, Ivan Buva xx 17, Phil Pressey xx 7, Burak Yıldızlı x 5, Robin Benzing xx 14, Kyle Gibson xx 8, Kenan Sipahi xx 2, Dusan Cantekin x 6, Samet Geyik x, Ömer Utku Al x Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. periyot: 16-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 35-40 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. periyot: 59-58 (Pınar Karşıyaka lehine)

(Ali Gözeten/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Spor
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