Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı Devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Beşiktaş
Sompo Japan'ı konuk eden Pınar Karşıyaka
, normal süresi 77-77 berabere biten mücadelede rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.
KÜNYE
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon
xx, Mehmet Karabilecen xx Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu
xxx 25, Assem Marei xx 11, Seketoure Henry xx 14, Chris Evans
xxx 18, Berke Aygündüz x, Erving Walker xx 15, İlkan Karaman
x 3, Egemen Güven x Başantrenör: Özhan Çıvgın Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu x 3, Jason Rich xxx 25, Ivan Buva xx 17, Phil Pressey xx 7, Burak Yıldızlı x 5, Robin Benzing xx 14, Kyle Gibson xx 8, Kenan Sipahi
xx 2, Dusan Cantekin x 6, Samet Geyik x, Ömer Utku Al x Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. periyot: 16-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 35-40 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. periyot: 59-58 (Pınar Karşıyaka lehine)
(Ali Gözeten/İHA)