Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan Maçında Arbede İddiası

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan Maçında Arbede İddiası

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan cephesi: "İnanç Koç, Aleix Duran'a fiziksel saldırıda bulundu"Pınar Karşıyaka cephesi (İnanç Koç): "Yumruk atsam 1 kişi görmez mi?

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan Maçında Arbede İddiası, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan cephesi: "İnanç Koç, Aleix Duran'a fiziksel saldırıda bulundu"

Pınar Karşıyaka cephesi (İnanç Koç): "Yumruk atsam 1 kişi görmez mi?"

Ali DANAŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ/ İSTANBUL - Pınar Karşıyaka'nın Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmalar sonucunda 89-87 mağlup ettiği müsabakanın ardından yaşandığı iddia edilen arbedeye ilişkin iki kulüpten de açıklama geldi.

Beşiktaş Sompo Japan cephesinden yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç'un siyah beyazlı takımın yardımcı antrenörü Aleix Duran'a fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilirken; İnanç Koç, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi" ifadelerini kullandı.

İki cepheden mücadelede yaşananlar ile ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: "İNANÇ KOÇ, ALEIX DURAN'A FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU"

"Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü İnanç Koç'un kendisini tebrik etmek isteyen Yardımcı Antrenörümüz Aleix Duran'ın akreditasyon kartını koparmasına ve Duran'a fiziksel saldırıda bulunmasına büyük bir dehşet ve üzüntüyle tanık olduk. Kulübümüzde geçmişte sporcu olarak görev yapmış ve bulunduğu konum gereği sporseverlere örnek olması gereken İnanç Koç'u sergilemiş olduğu spor ahlakına yakışmayan fiilleri nedeniyle şiddetle kınıyor, gerekli cezayı alması için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz."

İNANÇ KOÇ: "YUMRUK ATSAM 1 KİŞİ GÖRMEZ Mİ?"

Türk basketboluna 25 yıldır hizmet ediyorum. Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi? Soruşturulmadan yazılan basit iddialar. Ciddiye almıyorum. Aleix Duran ilk yarı sonunda hakemleri sözleriyle baskı altına aldı. Duran, maç sonunda bizimle tokalaşmayarak saygısızlık yaptı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: DHA

Spor
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