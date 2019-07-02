Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti
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Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti

22 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li guard Brandon Triche'ı renklerine bağladı.

Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li guard Brandon Triche'ı renklerine bağladı.

Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka transferde ilk bombayı patlattı. İzmir ekibi geçen sezon İtalya'da Orlandina Basket'te forma giyen Brandon Triche ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.93 boyundaki oyun kurucu daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma, Delaware 87'ers, Salt Lake City Stars, Bnei Herzliya ve PAOK'ta da forma giymişti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor
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