Pınar Karşıyaka Brandon Triche'ı transfer etti
17 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li guard Brandon Triche'ı renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
, ABD'li guard Brandon Triche'ı renklerine bağladı. Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca
'yı getiren Pınar Karşıyaka transferde ilk bombayı patlattı. İzmir
ekibi geçen sezon İtalya
'da Orlandina Basket'te forma giyen Brandon Triche ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.93 boyundaki oyun kurucu daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma
, Delaware
87'ers, Salt Lake City
Stars, Bnei Herzliya
ve PAOK'ta da forma giymişti.
(İHA)
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