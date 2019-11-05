Pınar Karşıyaka, Brüksel deplasmanında

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 3'üncü hafta mücadelesinde lider Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Belçika ekibi Phoenix Brussels ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında Belçika'da Spirou Basket'e 81-76 yenildikten sonra evinde Hollanda ekibi Donar Groningen'i 77-57 mağlup eden Karşıyaka, Brüksel'den zaferle dönerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.