Pınar Karşıyaka büyük yükten kurtuldu

İzmir'in başarılı basketbol ekibi Pınar Karşıyaka'da yönetim, eski oyuncu ve menajerlere olan toplan 7 dosyayı kapatırken Dustin Houge'un alacağının yüzde 40'ını ödeyip kalanını yapılandırdı. Yeşil-kırmızılı yönetim, kulübü büyük yükten kurtarırken, olabilecek transfer yasağı cezasının da önüne geçti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Pınar Karşıyaka'da yönetim geçmişte ödenmeyerek kulübün üzerinde adeta kambur haline gelen borç dosyalarını bir bir kapatırken olabilecek transfer yasağının da önüne geçti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 7 dosyayı kapatırken ABD'li oyuncu Dustin Houge'un alacağının yüzde 40'ını ödeyerek kasasından toplam 300 bin Euro harcadı. Bu gelişmeyle kulübün toplam 400 bin Euroluk eski borçlarının 300 bini ödendi, 100 bin ise yapılandırıldı.

Transfer yasağının önüne geçildi

2016-2017 sezonunda Karşıyaka forması giyen Kevin Dillard ve menajeri Christos Lazarou'ya 70 bin Dolar, Covan Brown'a 40 bin Dolar, Josh Boone'a 35 bin Dolar, 2018-2019 sezonunda görev yapan Mısırlı Assem Marei'ye 35 bin Dolar, menajerine 45 bin Dolar, Ervin Walker'in menajerine 15 bin Euro, Tony Crocker'ın menajerine 19 bin Dolar ödeyerek 7 dosyayı tamamen kapattı. 2017-2018 sezonunda oynamadan giden ABD'li oyuncu Dustin Houge'a 195 bin Dolarlık alacağının yüzde 40'ı olan 75 bin Dolar ödendi. Yapılan görüşmeler sonunda Houge'un alacağı yapılandırıldı ve kalan kısmı Mart 2021'e kadar vadelendirildi. Bu ödemelerle geçmişten kalan yükten kurtulan Pınar Karşıyaka yönetimi, olabilecek transfer yasağı tehlikesinin de önüne geçti. - İZMİR