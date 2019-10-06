Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece'ye şans tanımadı
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Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece'ye şans tanımadı

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 80-59 yendi.

Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece'ye şans tanımadı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 80-59 yendi. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 2. galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.


Maça etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Triche'nin sayılarıyla karşılaşmanın 7. dakikasını 9-6 üstün geçti. Triche'nin 9 sayısıyla rakibine üstünlük sağlamayı başaran ev sahibi ekip, Morgan'ın pota altındaki hakimiyeti ve skora katkısıyla ilk periyodu 22-14 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte de Pınar Karşıyaka rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Triche, Baye, Morgan ile basketler bulan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 19 sayı farkla 49-30 önde girdi.


İkinci yarıya hızlı başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Upshaw ve Andrews ile 4 sayı buldu.


Daha sonra üstünlüğü yeniden eline alan İzmir ekibi, Morgan-Baye ikilisiyle bulduğu sayılarla farkı korumayı başardı. Bu periyotta da üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka üçüncü çeyreği 64-45 önde geçti.


Final periyodunda da hücumdaki üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, farkı açarak karşılaşmadan 80-59 galip ayrıldı.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Erşan Kartal, Polat Polat, Ali Köseoğlu


Pınar Karşıyaka: Triche 20, James Metecan Birsen 4, Nusret Yıldırım 2,


Taylor 6, Morgan 15, Yunus Emre Sonsırma, Baye 17, Kennedy 11, Semih Erden 3,


Onuralp Bitim 2, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Mert Celep 4, Kerem Özkan 6, Kaan Sarıaslan 7, Andrews 19, Upshaw 12, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Cengizhan İvedi 8, Arda Erdoğan, Yiğit Abdullahoğlu, Aydın Yiğitalp, Yiğitcan Vardal 1


1. Periyot: 22-14


Devre: 49-30


3. Periyot: 64-45


Beş faulle çıkanlar: 32.47 Kaan Sarıaslan (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), 39.38 Taylor (Pınar Karşıyaka)


Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, basketbol, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:51 
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