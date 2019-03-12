Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Çeyrek Final Peşinde

Pınar Karşıyaka Çeyrek Final Peşinde

1 saat önce

FIBA Europe Cup son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın BC Ventspils'i çeyrek final için ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka Çeyrek Final Peşinde, System.String[]
FIBA Europe Cup son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın BC Ventspils'i çeyrek final için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 15, tam 25 TL olarak belirlendi. Letonya deplasmanındaki ilk karşılaşmada rakibine 2 sayı farkla, 78-76 yenilen yeşil-kırmızılı ekibin turu geçmek için rövanşı en az 3 sayı farkla kazanması gerekiyor. 

Karşıyaka, Avrupa'da çeyrek finale kalması durumunda Dinamo Sassari (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşlemesinin galibiyle karşılaşacak. Sassari, serinin ilk maçını deplasmanda 97-93 kazanarak avantajı eline geçirdi. Son yıllarda farklı kupalarda 4 kez karşılaşıp mağlup ettiği Letonya ekib Ventspils önünde Avrupa'daki 205. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 204 karşılaşmada 104 galibiyet, 99 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Letonya, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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