Pınar Karşıyaka çeyrek finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşadı

Bu sezon Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki güçlü kadrosuyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta kupa yarışı veren Pınar Karşıyaka, şampiyonluk hedeflediği Solgar Vitamin Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Ankara'daki maçta Türk Telekom'a 62-56 yenilerek yarı finali göremeden elenen Pınar Karşıyaka, bu sezonki en kısır karşılaşmasını oynadı. Lig, Avrupa ve kupada 34'üncü resmi maçına çıkan Karşıyaka, ilk kez 70 sayının altında skor üretti. A Milli Takım'ın 2021 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçları nedeniyle sezon başından beri ilk kez 2 haftalık dinlenme fırsatı bulacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde 27 Şubat'ta Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak. Türk Telekom maçında çok kötü bir oyun sergilediklerini, karşılaşmada hücum edemediklerini ve doğru alan paylaşımı yapamadıklarını belirten Ufuk Sarıca, "Böyle oynadığımız bir maç hatırlamıyorum. Sezon içinde 1-2 maçta takımların başına böyle şeyler gelebilir ama bize bu durum eleme usulü ile oynanan Türkiye Kupası'nda geldi. Arka arkaya kazandığımız 8-9 maç var, kaybettiğimiz ise toplam yalnızca 3-4 maç var. Onların hiçbirinde böyle bir yüzde ile karşı karşıya gelmedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzde bir ara var. Bu aranın ardından sezon başından bu yana gösterdiğimiz performansı diğer kulvarlarda göstermeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.