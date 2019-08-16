Pınar Karşıyaka'da 2 yabancı daha geldi
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Basketbol Süper Ligi'nde, 3 yıl sonra yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca yönetiminde yeni ve iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'da, yabancılardan pivot Jordan Morgan'dan sonra Tony Taylor ve Brandon Triche da İzmir'e gelip takıma katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde, 3 yıl sonra yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca
yönetiminde yeni ve iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka
'da, yabancılardan pivot Jordan Morgan'dan sonra Tony Taylor ve Brandon Triche da İzmir
'e gelip takıma katıldı. Geçen sezon Virtus Bologna
formasıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan guard Taylor, Karşıyaka'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Taraftarla ilgili harika şeyler duyduğunu belirten Taylor, "Onların önünde oynamak ve işe koyulmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Şutör guard Triche ise "Önümüzdeki yıl için çok heyecanlıyım. Bence harika bir yıl olacak. Taraftarımız beni her zaman sahada her şeyini ortaya koyarken görecek" diye konuştu. Karşıyaka'da yeni yabancılardan kısa forvet Tony Crocker 22 Ağustos'ta gelecek. Fransa
Milli Takımı'nda görev yapan uzun forvet Amath M'Baye ise FIBA Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak.
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