Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci

25.10.2020 10:53
Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Darüşşafaka Tekfen'i 89-78 yenen Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapmanın sevincini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Darüşşafaka Tekfen'i 89-78 yenen Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapmanın sevincini yaşadı. Antrenör Ufuk Sarıca karşılaşmanın sert ve tempolu geçtiğini söyledi. Rakipleriyle korakor bir mücadele ettiklerini dile getiren Sarıca, "Darüşşafaka'yı kutluyorum. Maçın içinde tüm oyunu kontrol etmemize rağmen hem rakibimizin enerjisinden hem de zaman zaman yaptığımız hatalardan dolayı maç yakın geçti. Özellikle tempolu oynadığımız dönemde yüksek skorlar bulabilirdik. Çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Önümüzdeki hafta Basketbol Şampiyonlar Ligi başlayacak. Önemli maçlarımız olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Öte yandan Darüşşafaka Tekfen forması giyen Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın oğlu Efe Sarıca maç öncesi babasıyla hasret giderdi. Birbirlerine sarılan ve başarılar dileyen baba oğul renkli görüntüler oluşturdu.

Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci
Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci
Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci - Son Dakika Spor

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