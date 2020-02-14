Pınar Karşıyaka'da 4 oyuncuya milli davet

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Metecan Birsen ve Semih Erden'in yanı sıra Amath M'Baye ile Jordan Morgan, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Metecan Birsen ve Semih Erden'in 21 Şubat'ta Hollanda ve 24 Şubat'ta İsveç ile mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Bu oyuncuların yanı sıra Jordan Morgan'ın 20 Şubat'taki Macaristan ve 23 Şubat'taki Avusturya karşılaşmaları için Slovenya Milli Takımı'na, Amath M'Baye'nin de 21 Şubat'ta Almanya ve 24 Şubat'ta Karadağ ile mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldığı vurgulandı.

Bu arada takımda görev yapan antrenörler Recep Şen ile Arda Demirbağ'ın da milli takımda başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapacakları kaydedildi.