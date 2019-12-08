Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, mağlubiyete rağmen takımdan memnun
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, mağlubiyete rağmen takımdan memnun - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, mağlubiyete rağmen takımdan memnun

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu TOFAŞ'a 94-88 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takımın hücumdaki oyunundan memnun olduğunu bildirdi.

Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, mağlubiyete rağmen takımdan memnun, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu TOFAŞ'a 94-88 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, takımın hücumdaki oyunundan memnun olduğunu bildirdi.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni bir takım olmalarına rağmen sezon başından beri iyi bir performans gösterip, önemli galibiyetler aldıklarını belirtti.

Ligde ve Avrupa'daki performanslarının ardından TOFAŞ karşısında 94 sayı yemelerinin normal olduğunu kaydeden Sarıca, şunları kaydetti:

"Buna karşın özellikle kazanma hırsımız, arzumuz, mücadelemiz ve hücumdaki oyunumuz beni mutlu etti. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan ötürü kutluyorum. TOFAŞ'ı da galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Maçın büyük bölümündeki hakem yorumlarını oyuncularımıza anlatmakta güçlük çektiğimizi söyleyebilirim. Gelişimin her türlü olması gerektiğine inanıyorum. Bundan sonra hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemize tüm camiamız ve ailemizle birlikte devam edeceğiz."

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma ise TOFAŞ karşısında çok mücadele etmelerine rağmen istedikleri savunmayı yapamadıklarını belirterek, "Maçın son bölümlerdinde kazanma şansı elimize geldi ancak bu fırsatı değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci turunda mücadelesini sürdürecek Pınar Karşıyaka, L Grubu'ndaki ilk maçında 11 Aralık Çarşamba günü Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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