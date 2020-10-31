Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Oyuncunun Türk Telekom karşılaşmasının kafilesinden çıkarıldığı ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi. Pınar Karşıyaka, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak.

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