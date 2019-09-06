Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka'da buruk sevinç
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Pınar karşıyaka'da buruk sevinç

53 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de devam eden 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya'ya 91-76 mağlup olarak son 16'ya kalamadan elenirken, Pınar Karşıyaka hem üzüntü hem de buruk sevinç yaşadı.

Pınar karşıyaka'da buruk sevinç, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de devam eden 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya'ya 91-76 mağlup olarak son 16'ya kalamadan elenirken, Pınar Karşıyaka hem üzüntü hem de buruk sevinç yaşadı. Dünya Kupası'nda Japonya'yla oynadığı ilk maçı kazandıktan sonra son 2 kupanın şampiyonu ABD'ye uzatmada yenilerek basketbol mucizesinin eşiğinden dönen ay-yıldızlı ekibimiz, bu moral bozukluğuyla çıktığı Çekya karşısında mağlubiyetten kurtulamadı. Millilerin Dünya Kupası'ndan erken elenmesiyle A Milli Takımı da çalıştıran Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı ekipteki basketbolcular Semih Erden ve Metecan Birsen, planlanandan daha erken takıma katılacak.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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