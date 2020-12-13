Pınar Karşıyaka'da büyük mutluluk - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da büyük mutluluk

13.12.2020 11:59
Pınar Karşıyaka'da büyük mutluluk, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelip 83-79 yenen Pınar Karşıyaka büyük mutluluk yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelip 83-79 yenen Pınar Karşıyaka büyük mutluluk yaşadı. Karşılaşmada son 5 dakikaya 11 sayı geriden gelmesine rağmen pes etmeyen yeşil-kırmızılılar dördüncü çeyrekte 35 sayı atarak rakibini devirmeyi başardı. Başantrenör Ufuk Sarıca, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Müthiş bir gece yaşadık" diyen Sarıca, "Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de iki gün önce kendileri için kötü bir sonuç almış olabilir. Ancak kadro olarak baktığımız zaman küçümsenmeyecek ve çok ciddi oyunculara sahip bir takım. Zaten maçın içerisinde ilk yarı biz kendimiz gibi oynamadığımız için skoru da uzun süre önde götürdüler ama şunu hep söylüyorum; ilk yarıda sahada oynayan takım bizim takımımız değildi. Ne serbest atış atabildik ne dış atış atabildik" dedi.

Maçın başlarında savunmada da çok kötü bir performans ortaya koyduklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "İkinci yarı müthiş bir geri dönüş yakaladık. Bundan da daha önemlisi bence fark yeniden açıldı. Yeniden öne geçtiler ve 18 sayı farktan gelerek rakibimizi yakaladık. Bunlar benim için, bir koç için çok değerli şeyler. Sonunda da maçın bitimine 5 dakika kala 11 sayı ile geride olmamıza rağmen pes etmeyerek öndeki baskımızla kazanmayı başardık. Böyle bir galibiyet tabii ki lig maratonu için çok önemli, sıralama açısından çok önemli. Takımların özgüveni için bir EuroLeague takımını yenmek hem de bizim en büyük desteğimizden yoksun olarak taraftarsız bir şekilde yenmek çok değerli. Taraftarlarımız belki ruhları ile buradaydı. Biz o mücadeleyi verdik, galibiyeti de buradan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Sonuçta maçı bırakmayan bir takım var, bence böyle olmalı. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Fenerbahçe Beko'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da büyük mutluluk - Son Dakika Spor


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