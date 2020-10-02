Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, Basketbol Federasyonu nezdinde bulunan 1.1 milyon TL'lik transfer yasağının kaldırılmasına yarattıkları kaynakla katkı sağlayan şube sorumlusu Cem Karas ve yönetimine teşekkür etti. Daha önce FIBA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldıran yeşil-kırmızılılarda eski yerli oyuncularına olan borçlarının da şube yönetiminin desteğiyle çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Büyükkarcı, özellikle pandemi döneminde yaratılmış olan bu kaynağın öneminin dikkatten kaçmaması gerektiğini dile getirdi.