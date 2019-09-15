Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı
Son Dakika Spor Haber

Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı

31 dakika önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Tony Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Tony Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Crocker'ın dün Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Ukrayna ekibi Dnipro karşılaşmasında sakatlık geçirdiği belirtildi.

Ankara'da yapılan ilk tetkiklerde Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği aktarılan açıklamada, dün Ankara'da müşahede altında kalan oyuncunun, bu sabah saatlerinde ambulansla İzmir Medical Park Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, tedavi sürecinin İzmir'de gerçekleştirilecek tetkikler sonrasında kesinlik kazanacağı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu Askerlik dönüşü havalimanında evlenme teklifi - VAN 72 yaşındaki kadının hayali gerçek oldu! Evlendikten 54 yıl sonra kına gecesi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:18:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]