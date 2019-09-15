Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Tony Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Crocker'ın dün Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Ukrayna ekibi Dnipro karşılaşmasında sakatlık geçirdiği belirtildi.
Ankara'da yapılan ilk tetkiklerde Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği aktarılan açıklamada, dün Ankara'da müşahede altında kalan oyuncunun, bu sabah saatlerinde ambulansla İzmir Medical Park Hastanesine getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, tedavi sürecinin İzmir'de gerçekleştirilecek tetkikler sonrasında kesinlik kazanacağı kaydedildi.