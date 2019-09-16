Pınar karşıyaka'da crocker üzüntüsü

Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da yeni transferlerden Tony Crocker, Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180'inci Yıl Turnuvası'nda oynanan son BC Dnipro maçında sakatlandı. Kalça kemiğinde kırık meydana gelip tedavisine başlanan yıldız basketbolcunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Crocker'ın bu hafta 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Pınar Cup ve FIBA Europe Cup elemelerindeki ilk Boras Basket sınavını kaçırması bekleniyor.
Pınar Karşıyaka'da Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'ndan dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımın dümenini devralıp çalışmalara başladı. Yeşil-kırmızılıların yeni transferlerinden Amath M'Baye, ülkesi Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşadı. Dev organizasyonda yarı final oynayan Fransa, üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 mağlup ederken M'Baye, bronz madalyayı boynuna taktı. Yıldız uzun forvet haftaya takıma katılacak.