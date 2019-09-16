Pınar karşıyaka'da crocker üzüntüsü

Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka 'da yeni transferlerden Tony Crocker, Ankara 'daki Orman Genel Müdürlüğü 180'inci Yıl Turnuvası'nda oynanan son BC Dnipro maçında sakatlandı. Kalça kemiğinde kırık meydana gelip tedavisine başlanan yıldız basketbolcunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Crocker'ın bu hafta 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Pınar Cup ve FIBA Europe Cup elemelerindeki ilk Boras Basket sınavını kaçırması bekleniyor.

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