Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann Dönemi
36 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann'ı getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann'ı getirdi.
Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar
, yaptığı açıklamada, başantrenörlük için görüştükleri Bauermann ile anlaştıklarını söyledi. Kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Çınar, Alman başantrenörün yarın İzmir
'e geleceğini kaydetti.
En son Çin
ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştıran Bauermann, Almanya
, İran
ve Polonya
milli takımlarında da görev yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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