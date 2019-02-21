Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann Dönemi

Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann Dönemi

36 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann'ı getirdi.

Pınar Karşıyaka'da Dirk Bauermann Dönemi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann'ı getirdi.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, başantrenörlük için görüştükleri Bauermann ile anlaştıklarını söyledi. Kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Çınar, Alman başantrenörün yarın İzmir'e geleceğini kaydetti.

En son Çin ekibi Sichuan Blue Whales'i çalıştıran Bauermann, Almanya, İran ve Polonya milli takımlarında da görev yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Çınar, Pınar Karşıyaka, Spor
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