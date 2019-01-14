Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Evans Geldi

Pınar Karşıyaka'da Evans Geldi

1 saat önce

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi.

Pınar Karşıyaka'da Evans Geldi, System.String[]


TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi. Euroleague'de yer alan İspanyol temsilcisi Gran Canaria'dan transfer edilen 2.03 boyundaki uzun forvet sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin ardından antrenmanlara bugün yeniden başlayacak. Ligde ilk devrenin son maçları oynanırken Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul Büşükşehir Belediyespor'u yenip 7 galibiyete ulaşmasıyla haftayı bay geçen 6 galibiyetteki Karşıyaka'nın Türkiye Kupası finallerine katılma şansı kalmadı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

İzmir, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 Kardeşin Ölümüne Neden Olan Ördek Avı Faciasının Görgü Tanığı Dehşet Anlarını Anlattı Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:51:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Evans Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]