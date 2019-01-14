Pınar Karşıyaka'da Evans Geldi
1 saat önce
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka
'nın yeni transferi Chris Evans
, İzmir
'e geldi. Euroleague'de yer alan İspanyol temsilcisi Gran Canaria
'dan transfer edilen 2.03 boyundaki uzun forvet sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin ardından antrenmanlara bugün yeniden başlayacak. Ligde ilk devrenin son maçları oynanırken Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul
Büşükşehir Belediyespor'u yenip 7 galibiyete ulaşmasıyla haftayı bay geçen 6 galibiyetteki Karşıyaka'nın Türkiye Kupası
finallerine katılma şansı kalmadı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:50 Kaynak: DHA
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