Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Evans gidiyor
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Pınar Karşıyaka'da Evans gidiyor

55 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrodaki oyunculardan şimdiye kadar resmi olarak yalnız Walker'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, sözleşmesi biten Chris Evans'la da vedalaşıyor.

Pınar Karşıyaka'da Evans gidiyor, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrodaki oyunculardan şimdiye kadar resmi olarak yalnız Walker'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, sözleşmesi biten Chris Evans'la da vedalaşıyor.
Yeşil-kırmızılılar, Evans'ı alacağından bir miktar indirim yapmaya ikna etti. Antrenör Dirk Bauermann'ın sözleşmesinin opsiyonlu olarak devam ettiği Karşıyaka, başkan Turgay Büyükkarcı'nın takımın başında görmek istediği Oktay Mahmuti'yle ilgili son kararı haftaya verecek. Türkiye'nin en kariyerli antrenörlerinden olan Mahmuti, ligde Anadolu Efes'le 4 şampiyonluk yaşadı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
Chris Evans, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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