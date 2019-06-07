Pınar Karşıyaka'da Evans gidiyor
55 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrodaki oyunculardan şimdiye kadar resmi olarak yalnız Walker'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, sözleşmesi biten Chris Evans'la da vedalaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrodaki oyunculardan şimdiye kadar resmi olarak yalnız Walker'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka
, sözleşmesi biten Chris Evans
'la da vedalaşıyor.
Yeşil-kırmızılılar, Evans'ı alacağından bir miktar indirim yapmaya ikna etti. Antrenör Dirk Bauermann'ın sözleşmesinin opsiyonlu olarak devam ettiği Karşıyaka, başkan Turgay Büyükkarcı'nın takımın başında görmek istediği Oktay Mahmuti
'yle ilgili son kararı haftaya verecek. Türkiye
'nin en kariyerli antrenörlerinden olan Mahmuti, ligde Anadolu Efes
'le 4 şampiyonluk yaşadı.
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