Pınar Karşıyaka'da FIBA Europe Cup hazırlıkları tamam
FIBA Europe Cup'ta adını son 4 takım arasına yazdıran ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayan Final Four'u sabırsızlıkla bekleyen Pınar Karşıyaka, gözünü pazartesi günü Münih'te toplanacak FIBA toplantısına çevirdi.
FIBA Europe Cup'ta adını son 4 takım arasına yazdıran ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayan Final Four'u sabırsızlıkla bekleyen Pınar Karşıyaka, gözünü pazartesi günü Münih'te toplanacak FIBA toplantısına çevirdi. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Eylül ayına ertelenen sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna kadar oynanması gerektiğini ve hedeflerinin hak ettikleri kupaya uzanmak olduğunu söyledi. Selim Çınar pazartesi günkü toplantı öncesi şu görüşleri dile getirdi:
"Daha önce Başkanımız Turgay Büyükkarcı'nın da açıklamış olduğu gibi, Eylül sonuna ertelendiği günden bugüne dek Europe Cup'ta sezonun tamamlanmasına yönelik takip ve ısrarımız devam etmekte. FIBA Europe Cup Final Four'u düzenleme konusunda isteğimiz de var, organizasyonu düzenleyecek gücümüz de. Organizasyonun bütününde ulaşımdan konaklamaya birçok detayı düşünerek görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Son derece güçlü ve iyi bir şekilde geçirmekte olduğumuz ancak pandemi nedeniyle ertelenen FIBA Europe Cup'ta amacımız, sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna dek oynanmasını sağlamak ve hak ettiğimize inandığımız kupaya uzanmak."
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:18 Kaynak: DHA
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