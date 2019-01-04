Pınar Karşıyaka'da Gailius ile Yollar Ayrılacak

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiralayıp kadrosunu güçlendiren Pınar Karşıyaka, beklenen patlamayı yapamayan Deividas Gailius'la yollarını kulübe ekonomik olarak zarar vermeden ayırmaya hazırlanıyor.





TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiralayıp kadrosunu güçlendiren Pınar Karşıyaka, beklenen patlamayı yapamayan Deividas Gailius'la yollarını kulübe ekonomik olarak zarar vermeden ayırmaya hazırlanıyor. Birkan'ın gelişiyle Gailius gözden çıkarıldı. Litvanyalı kısa forvet bu sezon ligde 6.3 sayı, 3.1 ribaund, 1.8 asistle oynadı. Birkan transferini kiralama yoluyla gerçekleştiren, yabancı transferindeki yasağı da kaldırmaya çalışan Karşıyaka, uzun forvet takviyesi yaptığı takdirde Chatman'la da vedalaşacak. Yeşil-kırmızılılara 7 yıl aradan sonra dönen Birkan, takımla antrenmanlara başladı.



- İzmir

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